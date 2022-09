Le dialogue s'apaise entre Moutier et sa couronne

Les discussions se détendent entre Moutier et les communes de sa couronne. Après plusieurs mois de tensions et échanges de courriers stériles, les autorités prévôtoises ont rencontré récemment une délégation du Conseil intercommunal du Grand Val (CIGV). Au final, pas de grandes décisions, mais un dialogue renoué et un esprit constructif pour dessiner les relations intercommunales futures, après le transfert de Moutier dans le canton du Jura. Porte-parole du CIGV et maire de Perrefitte, Virginie Heyer se réjouit de cet apaisement. Les collaborations sont nombreuses entre Moutier et ses voisines. Elles sont souvent pratiques, comme pour l'alimentation en eau de secours ou le centre de déchets carnés. Elles cristallisent aussi les inquiétudes de la population concernant les écoliers secondaires ou la réorganisation du Centre de renfort, d'intervention et de secours de Moutier (CRISM). Ces inquiétudes, Virginie Heyer et ses collègues des autres communes les entendent. L'objectif principal sera de rassurer les citoyens, même si tout ne dépendra pas de la simple volonté des uns et des autres. Les bases légales bernoises et jurassiennes joueront aussi un rôle.