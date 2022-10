Les CFF vont fermer les guichets de quatre gares romandes

Les CFF continuent de supprimer des guichets dans les gares. Quatre nouvelles stations romandes vont passer en libre-service au 1er janvier 2023: Gland (VD), Avenches (VD), Tavannes et Loèche (VS). Le transporteur dit réagir à la baisse constante de la demande.

Les clients des communes concernées devront se tourner vers les canaux numériques, les distributeurs ou effectuer leur commande par téléphone. Les équipes de vente de Nyon (VD), Morges (VD), Payerne (VD) et Bienne restent à disposition pour un conseil personnalisé, soulignent mardi les CFF dans un communiqué.

Seuls un peu plus de 5% des titres de transport sont encore vendus au guichet, selon l'ex-régie fédérale. « Dans les Centres voyageurs de moyenne et de grande taille, le souhait d'un conseil personnalisé ne cesse d'augmenter, tandis que dans les sites de taille réduite, le nombre de clientes et de clients continue de diminuer fortement », précise le communiqué.





Adaptation en Valais

En Valais, deux points de vente seront aussi adaptés, selon un communiqué séparé. Dès le 1er janvier 2023, la gare de Loèche deviendra une station en libre-service. Dès le 27 janvier, l'exploitation du centre voyageurs de Monthey passera à RegionAlps. Les agences de Viège et de Sierre restent à disposition pour le conseil aux voyageurs, précisent les CFF.

Les guichets de dizaines de gares CFF ont été supprimés ces dernières années à travers le pays. Le dernier à avoir fermé en Suisse romande est celui de Pully (VD), le 1er juillet dernier.

Fin mars, le porte-parole des CFF Jean-Philippe Schmidt avait indiqué à Keystone-ATS qu'aucune autre mesure de ce type n'était prévue prochainement du côté francophone de la Sarine, tout en ajoutant que « les possibilités de rationalisation » étaient « évaluées en permanence ». /ATS-aba