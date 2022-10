Altercation à la gare de Lyss

La gare de Lyss a été le théâtre d’une altercation jeudi soir. La police cantonale bernoise indique vendredi qu’un homme a été blessé après avoir été frappé à la Bahnofstrasse, peu après 20h30. Ce quarantenaire s’est rendu lui-même au poste de police et a finalement été emmené à l’hôpital en ambulance. Quelques heures plus tard, un autre individu a été interpellé près de la Martkplatz en raison d’une conduite inconvenante et de dommages matériels. La police indique que ce jeune homme de 22 ans a vraisemblablement participé à l’altercation survenue auparavant à la gare. Le suspect a été arrêté provisoirement.

Selon les premiers éléments de l’enquête, d’autres personnes étaient présentes lors des faits. Le Ministère public tente de déterminer dans quelle mesure elles ont participé à l’altercation. Les personnes qui ont assisté à la scène sont priées de contacter la police au 032 324 85 31. /comm-alr