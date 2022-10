La gauche biennoise a su imposer ses revendications jeudi soir au Conseil de ville. Le législatif s’est rassemblé pour poursuivre les discussions autour du paquet d’économies « Substance 2030 ». La population seelandaise aura donc bien le choix entre deux variantes du budget 2023 le 27 novembre. La première avec une augmentation d’impôt équivalente pour les personnes physiques et les personnes morales à 1,78 et la seconde avec un taux d’imposition plus important pour les entreprises à 1,98.

Débats plus houleux en deuxième partie de séance avec les mesures d’économies 2024-2026. Le bloc de gauche, majoritaire au Parlement, a fait tomber plusieurs propositions de l’exécutif. « C’est pour nous un plan d’assainissement qui permet à la ville de Bienne de continuer d’être vivante », se réjouit la Verte Myriam Roth. La création indépendante, par exemple, conservera son soutien financier de 400’000 francs.