Conductrice d’un vélo électrique grièvement blessée dans un accident à Scheuren

Un accident de la circulation a eu lieu entre un vélo électrique et une voiture, vendredi en fin d’après-midi, à Scheuren. Selon les premiers éléments, indique la Police cantonale bernoise dans un communiqué samedi, une voiture circulait sur la Dotzigenstrasse, depuis Dotzigen en direction de Scheuren. Elle s’apprêtait à dépasser un e-bike à la hauteur d’un chemin agricole, lorsqu’une collision latérale a eu lieu pour des raisons encore indéterminées. La conductrice du vélo électrique a chuté et a été grièvement blessée. Elle a été encadrée par de tierces personnes jusqu’à l’arrivée des forces de sauvetage, avant d’être transportée à l’hôpital par une équipe d’ambulanciers dépêchée sur les lieux pour les premiers secours. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et la cause de l’accident. /comm-sbo