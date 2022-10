Série de cambriolages élucidée dans le Jura bernois et le Seeland

La police cantonale bernoise a indiqué ce lundi avoir pu relier une série de cambriolages dans le Jura bernois et le Seeland à un auteur présumé. Les vols ont été commis entre juillet et août 2022. L’homme de 30 ans avait été interpellé sur le fait lors d’un cambriolage à Bienne fin août. Le suspect a finalement admis avoir commis une vingtaine de vols par effraction dans la région, notamment à Moutier, Nidau et Bienne. Il a dérobé de l’argent liquide et d'autres objets, essentiellement dans des restaurants, des salons de coiffure ou des magasins. Le montant total du butin s’élève à plusieurs dizaines de milliers de francs. Les vols ont aussi causé des milliers de francs de dégâts matériels. L’homme a été dénoncé au Ministère public. Il devra répondre de ses actes devant la justice. /comm-aba