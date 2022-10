Bienne : deux appartements inhabitables après un incendie

Un incendie s’est déclaré dimanche soir dans un immeuble de la rue de l’Octroi à Bienne. La police cantonale bernoise a été avertie vers 21h20, précise-t-elle dans un communiqué publié lundi. Sur place, les forces d’intervention ont constaté que de la fumée provenait d’un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne ont rapidement pu maîtriser le feu.

Plusieurs personnes ont été évacuées par mesure de précaution et une ambulance s’est rendue sur place à titre préventif, mais personne n’a été blessé, précise la police. L’appartement concerné par cet incendie ainsi que celui au-dessus ne sont, en revanche, plus habitables. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du feu et le montant des dégâts. /comm-amo