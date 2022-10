Intrigués par les métiers de la santé

Les métiers de la santé se sont mis à nu mardi à Moutier et dans de nombreux hôpitaux du canton. Pas moins de quatorze professions ont été présentées à des élèves de 11H sur le site hospitalier à l’occasion de la traditionnelle journée coordonné par l'Organisation du monde du travail Santé Berne (OrTra). Plus de 300 élèves de tout le Jura bernois y ont pris part. L’occasion pour eux de découvrir un large panel de professions, d’ambulancier à radiologue en passant par infirmier, assistant en soins et santé communautaire ou encore ergothérapeute. Cette journée cantonale de présentation n’avait pas eu lieu depuis 2 ans en raison du Covid. Pour Clémence Wahli, infirmière clinicienne, la pandémie a peut-être réveillé certaines vocations.