Saisie de drogue à Bienne

Nouveau coup de filet de la police cantonale bernoise. Les forces de l'ordre ont interpellé début octobre un trafiquant de drogue à Bienne. C’est dans le cadre d’une action coordonnée que l'arrestation a pu avoir lieu, indiquent la police et le Ministère public Jura bernois-Seeland dans un communiqué diffusé mardi. A la suite d’une vaste enquête qui portait sur des soupçons de trafic de stupéfiants, un homme de 23 ans a été interpellé le 5 octobre. La perquisition qui a suivi a donné raison aux enquêteurs : plus de cinq kilos d’héroïne, 30 grammes de cocaïne et sept kilos de produits de coupage ont été trouvés. Plusieurs milliers de francs en argent liquide ont aussi été saisis. Le tout a évidemment été confisqué. Quant au trafiquant présumé, il a été placé en détention en attente de son jugement. /comm-oza