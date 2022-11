Le Parc Chasseral peut compter sur le bénévolat

En 2022 encore, les bénévoles ont afflué pour venir soutenir le Parc Chasseral dans ses activités. Dans un communiqué publié mardi, les responsables indiquent que 463 personnes ont participé à des « actions de terrain volontaires » cette année. Ce sont principalement des écoliers et des jeunes en formation qui ont composé cette aide. A chaque fois encadrés par des professionnels, ces bénévoles ont pris part à l’entretien et au balisage de chemins de randonnées, à la lutte contre les plantes néophytes et ont soutenu des activités dans des domaines agricoles, forestiers et des pressoirs. « 29 groupes différents ont agi sur une durée effective de huit semaines à plein temps entre février et novembre », précise le Parc qui explique qu’en plus de l’apprentissage pratique, « les participants ont pu découvrir le travail en équipe, la collaboration, la communication et l’endurance ». /comm-amo