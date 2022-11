Son boulot : facteur et accordeur de pianos

A coup d’accord musical, de redressage de corde et de rabot, il s’assure que votre instrument sonne le plus justement et proprement possible. Notre chronique hebdomadaire à la découverte des métiers hors du commun nous conduit ce mercredi chez Wilfred Kummer, facteur de piano à Bévilard. Il possède un atelier dans lequel il répare les pièces endommagées, une sorte d’infirmerie à pianos.

L’accordeur ne vient pas uniquement à domicile une fois par année pour redonner un peu de fraîcheur au piano qui gît au coin du salon. Il doit aussi être capable de « charcuter » l’instrument et de le remettre en ordre.