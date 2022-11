Son boulot : ramoneur

Ses outils de travail principaux sont la sorcière, le hérisson et l’aspirateur. Il s’assure que votre conduit de cheminée soit bien dégagé pour que vous puissiez en profiter tout l’hiver sans inquiétude. Il s’agit bien sûr du ramoneur.

Notre chronique hebdomadaire à la découverte des métiers extrêmes ou hors du commun nous emmène ce mercredi chez Boris Berthoud, qui exerce à Moutier depuis plus de dix ans. On s’imagine souvent le ramoneur dans Mary Poppins, mais la profession a quand même bien évolué depuis. « On a beaucoup moins besoin de grimper dans les cheminées comme on le faisait autrefois », précise Boris Berthoud. « C’est donc moins physique, mais on est quand même bien fatigués en rentrant le soir ».