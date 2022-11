Son boulot : concepteur d’escape game

Une escape game – jeu d’évasion en français – est une activité qui consiste à s’échapper d’une salle en moins d’une heure au moyen d’énigmes et d’indices.

Dans le cadre de sa chronique hebdomadaire à la découverte des métiers surprenants, RJB a rencontré Manouk Der Stepanian, un concepteur d’escape game de Courtételle. Il s’est lancé en 2017 avec trois copains, un peu à l’aveugle. « Le plus important, c’est de compter dans son équipe quelqu’un qui s’y connaisse en gros œuvre », insiste Manouk Der Stepanian. Il faut aussi des fonds : une salle de première génération – c’est-à-dire sans électronique et programmation – coûte autour des 10'000 francs tandis qu’une escape room moderne peut coûter entre 30'000 et 60'000 francs. A noter qu’une salle est remplacée tous les 3 à 5 ans, lorsque sa fréquentation devient basse.