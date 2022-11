Le Parc Chasseral tire un bilan positif de sa saison d’animation pour les écoles

L’intérêt pour la nature ne faiblit pas dans les écoles. C’est le bilan que tire le Parc Chasseral de sa saison 2022. En totalité, 90 classes ont bénéficié de l’accompagnement d’un animateur pédagogique entre mai et novembre de cette année. Parmi les activités proposées dans le cadre de la mission de sensibilisation des plus jeunes du parc, c’est la thématique des arbres-habitats qui a suscité le plus d’intérêt dans les écoles avec un total de 23 classes, précise le communiqué. L’animation « Miam ! Une plante » vient en deuxième position avec 13 classes devant « La Biodiversité et moi » avec 9 classes.

De plus, dix-sept sorties scolaires en lien direct avec des projets du Parc ont été menées en 2022, comme durant le Soundwalk à Plateau de Diesse ou dans le cadre de l’exposition sur le paysage à Cernier.

En comptant les animations, les actions de terrain et le projet scolaire Graines de chercheurs, c’est 2272 enfants qui ont participé à des activités. La prochaine saison des animations-écoles du parc reprendront au printemps 2023. /Comm-cro