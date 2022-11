Son boulot : comportementaliste chat

On pourrait la surnommer « celle qui murmure à l'oreille des chats ». Sarah Bumopane est comportementaliste chat. Elle opère dans tout le Jura bernois et le Jura. C'est son métier qui était au cœur de notre chronique sur les professions particulières ce mercredi dans La Matinale.

Le quotidien de Sarah Buompane consiste à répondre aux appels de propriétaires de félins qui sont désemparés face au comportement de leur animal. Attention : il ne s’agit pas de communication animale. Sarah Bumopane, et les autres comportementalistes, se déplacent chez les gens pour observer l'environnement et l'attitude de l'animal et tenter de comprendre ce qui ne va pas. Et pour ça, elle prend toujours avec elle une valise comprenant différents objets :