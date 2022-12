Son boulot : contrôleur aérien

On s’envole ce mercredi dans La Matinale. Notre découverte hebdomadaire des métiers particuliers nous a conduit à Berne. C’est plus particulièrement à l’aéroport de Belp que nous nous sommes rendus pour rencontrer un contrôleur aérien. Sacha Sermier travaille pour Skyguide depuis 25 ans. Il est également responsable de la sécurité aérienne. Dans son quotidien, il n’est évidemment pas seul pour organiser le trafic aérien de l’aéroport bernois. Avant de monter dans la tour de contrôle, il nous explique les différentes tâches et les différents postes qui sont occupés durant un service :