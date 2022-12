Appel à témoins après un vol de sac à main à Bienne

Un vol de sac à main s’est produit lundi matin à Bienne. La centrale d’engagement a été alarmée vers 10h30 après qu’une femme âgée a été retrouvée allongée par terre et blessée au chemin Calvin. Cette dernière a été emmenée à l’hôpital. La Police cantonale bernoise a interpellé plus tard dans la journée l’auteur présumé des faits, selon un communiqué transmis mardi par le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland. Ce trentenaire a avoué, avant d’être arrêté provisoirement. Il devra répondre de ses actes devant la justice. L’enquête se poursuit et un appel à témoin est lancé afin de clarifier le déroulement exact des événements. Les personnes qui ont aperçu le vol au chemin Calvin entre la rue du Midi et la rue de Madretsch sont priées de s’annoncer au 032 324 85 31. /comm-emu