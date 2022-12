Les effectifs de l’industrie horlogère sont gonflés à bloc

L’horlogerie n’avait plus compté autant de travailleurs depuis le milieu des années 70. Fin septembre, les effectifs de la branche s’établissaient à 60’823 personnes, soit une augmentation de plus de 3'332 postes, 5,8% de mieux que l’année précédente. La Convention patronale de l’industrie horlogère explique mardi que c’est la croissance historique des exportations horlogères suisses cette année qui a permis de franchir cette barre des 60'000 collaborateurs.





La région bénéficie particulièrement de cette hausse

L’« Arc horloger », constitué des cantons leader dans le domaine, à savoir Neuchâtel, Berne et Genève ainsi que le Jura, Vaud et Soleure, centralise la majorité des travailleurs de la branche. Plus de 9 collaborateurs sur 10 des effectifs totaux en font partie. Premier de ce classement, Neuchâtel emploie 16’278 personnes, devant Berne et Genève. Véritables berceaux de la sous-traitance, Neuchâtel et le Jura enregistrent les plus fortes hausses : pour Neuchâtel, une augmentation de 8% à 1'215 travailleurs supplémentaires, alors que le Jura recense une hausse de près de 10% à 629 personnes. L’essentiel des engagements est concentré sur le personnel de production.

La Convention patronale explique encore que les effectifs globaux ont doublé depuis la fin des années 80. Le niveau de cette année n’avait plus été connu depuis la crise du quartz. Cette dernière avait fait passer le nombre de travailleurs de près de 90'000 à 30’000 entre 1970 et 1988. « Personne n’a de boule de cristal, mais on peut s’attendre à ce que la croissance continue en 2023, de manière certes plus modérée. On constate déjà à l’heure actuelle des problèmes pour recruter du personnel qualifié dans la branche. L’industrie s’est toujours montrée créative pour trouver de la main d'oeuvre, mais il faudra travailler sur ce point-là vu notre bassin de population », explique le secrétaire général de la Convention patronale de l’industrie horlogère, Ludovic Voillat.