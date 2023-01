Un homme âgé victime d’un brigandage à Moutier

Un homme âgé a été la victime d’un brigandage devant la gare à Moutier. Lundi vers 15h, il se trouvait sur le trottoir devant l’immeuble de l’avenue de la Gare, à l’ouest du parking. Deux individus se sont approchés de lui et l’un d’eux l’a fait tomber au sol et s’est emparé de sa montre-bracelet. Ils ont ensuite pris la fuite en direction de la gare. La victime, elle, a été légèrement blessée et s’est rendue à l’hôpital.

Suite à cet acte, la police cantonale bernoise lance un appel à témoins. D’après les signalements, l’auteur est un homme caucasien d’environ 30 ans, mesurant 1,70m, musclé avec des cheveux foncés. Il portait un manteau noir. L’autre est également caucasien, plus fin et plus âgé. Les deux individus communiquaient entre eux dans une langue étrangère. Les personnes ayant des informations sont priées de contacter les forces de l’ordre au 032 324 85 31. /comm-amo