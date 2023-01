Un kiosque cambriolé à Thoune, les auteurs présumés arrêtés à Lengnau

Les auteurs présumés d’un cambriolage à Thoune ont traversé le canton avant de se faire arrêter. La police cantonale bernoise a été informée vendredi vers 2h du matin qu’un kiosque avait été dévalisé. Plusieurs patrouilles se sont rendues sur place et un véhicule suspect a été repéré. Ce dernier s’est toutefois enfui dans une direction inconnue.

La voiture a été repérée plus tard par d’autres policiers du côté de Büren an der Aare. Là encore, elle ne s’est pas arrêtée et a pris la fuite à une vitesse élevée. « La patrouille a immédiatement entrepris de la suivre à travers plusieurs localités de la région biennoise », précisent les forces de l'ordre. A Lengnau, le véhicule a heurté un mur et une collision s’est produite dans l’enchaînement avec la voiture de police. Il a fini par s’immobiliser sur le toit. Les deux occupants, un homme de 27 ans et une femme de 33 ans, ont été légèrement blessés et emmenés à l’hôpital. Des objets provenant de délits ont été retrouvés dans la voiture des suspects. Un policier a également été légèrement touché et s’est rendu par ses propres moyens à l’hôpital.

Au final, en plus de la police cantonale, cette intervention aura aussi nécessité la présence de deux équipes d’ambulanciers et les sapeurs-pompiers LePiMe (Lengnau-Pieterlen-Meinisberg). /comm-amo