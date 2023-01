L’horlogerie suisse affiche un optimisme prudent pour 2023

L’horlogerie suisse surfe sur la vague du succès et espère que la tendance va se poursuivre. Les exportations vont connaître un nouveau record en 2022 à plus de 24 milliards de francs avec une croissance supérieure à 10%. Le secteur est porté par les Etats-Unis qui sont passés devant la Chine comme principal marché pour les ventes de montres suisses à l’étranger. Vingt-huit des trente premiers marchés d’exportation de l’horlogerie helvétique ont connu une hausse l’an dernier. Le président de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH), Jean-Daniel Pasche, se dit « surpris » de la forte croissance enregistrée en 2022, même s’il s’attendait à une année positive. Le résultat est d’autant plus impressionnant que 2021 avait déjà été une année record pour le secteur. Pour Jean-Daniel Pasche, l’horlogerie suisse a ainsi démontré sa « résilience » face aux différentes crises. Le président de la FH souligne également l’importance de la « capacité d’innovation » du secteur et relève aussi que les montres suisses restent attractives. La branche profite ainsi « assez rapidement » des améliorations de la situation économique globale. Autre motif de satisfaction : les volumes de montres suisses exportées sont repartis à la hausse, notamment pour l’entrée de gamme.

Jean-Daniel Pasche affirme être « confiant » pour l’année en cours. Il estime que la tendance devrait « rester positive » pour les exportations horlogères suisse malgré les incertitudes liées notamment aux tensions géopolitiques, à la crise de l’énergie ou encore à l’inflation. Le président de la FH reste toutefois prudent et portera, en particulier, un regard attentif à l’évolution du marché chinois après la fin de la politique du zéro covid. « Si l’année 2023 reste positive par rapport à 2022, j’estime qu’on pourra être très satisfait », précise Jean-Daniel Pasche