Canton de Berne : davantage de chômeurs en décembre

Le nombre de chômeurs a augmenté en décembre dans le canton de Berne. La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement a compté 459 chômeurs supplémentaires à 8'710, ce qui représente un taux de 1,6% contre 1,5% un mois plus tôt. A titre de comparaison, le taux de chômage en Suisse est passé de 2,0% à 2,1%. Il est de 2,5% dans le Jura bernois et de 3% dans l'arrondissement de Bienne. Cette augmentation est liée à l'évolution observée habituellement en cette période de fin d'année dans le secteur de la construction, ont indiqué lundi les autorités dans un communiqué. Dans l'hôtellerie et la restauration, le début de la saison hivernale favorise plutôt un recul du taux de chômage. Dans les autres branches, le nombre de personnes sans emploi a diminué ou est resté stable.

En moyenne annuelle, 9'261 personnes ont été au chômage en 2022 contre 13'509 en 2021. Le taux de chômage est ainsi passé de 2,4% à 1,7%, la valeur la plus faible enregistrée depuis 2001. /comm-oza