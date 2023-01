Moutier : cycliste blessé et automobiliste en fuite

Une collision fait un blessé à Moutier. Lundi vers 14h, un accident s'est produit entre un vélo et une voiture tirant une remorque à la rue Industrielle, aux abords d'un passage piéton à la hauteur de la maison numéro 70. Selon les premières déclarations, communiquées par la police ce mercredi, un conducteur de vélo était sur le point de terminer de traverser la rue. Une voiture arrivant de Court s’était arrêtée et l’avait laissé passer. Une collision s’est alors produite avec un autre véhicule arrivant dans le sens opposé. Sous le choc, le cycliste est tombé au sol et a été blessé. Il a reçu des soins de la part des personnes présentes sur les lieux, puis a pu se rendre à l'hôpital par ses propres moyens. Par contre, le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, un SUV gris tirant une remorque, ne s'est pas arrêté. La police cantonale bernoise lance donc un appel à témoin. Elle recherche, en premier lieu, le conducteur de la voiture impliquée. Les forces de l'ordre souhaitent également avoir contact avec le conducteur du second véhicule présent sur les lieux de l'accident, celui qui s'était arrêté au passage piéton et qui a prodigué les premiers soins au cycliste. Les témoins sont également invités à contacter la police au 032 324 85 31. /comm-lyg