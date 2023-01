Son boulot : dentiste pour chevaux

Elle est vêtue d’une blouse bleue, elle utilise un détartreur, un miroir ou encore une fraise. Alexia Passello a tout d’une dentiste, mais ses instruments sont six fois plus grands.

Notre chronique hebdomadaire sur les métiers hors du commun nous amène chez une technicienne dentaire équin. Autrement dit, une dentiste pour chevaux. Elle est pratiquement la seule à exercer ce métier en Suisse romande. Il lui a d’ailleurs fallu aller jusqu’en Belgique pour suivre sa formation.

Une formation bien utile puisque ces équidés aussi ont besoin d’un contrôle annuel de leur dentition. Chaque année, leurs dents poussent de 5 millimètres en moyenne. « On s’occupe principalement de limer les surdents et d’enlever les dents de loup », précise Alexia Passello. « Pour les cas plus graves, on intervient avec un vétérinaire ».