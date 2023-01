Un balisage pour protéger la faune sauvage

Quatre recommandations ont été formulées. Il s'agit tout d'abord de respecter les zones protégées en restant sur les sentiers balisés. Renoncer à s'aventurer en forêt et à faire sa propre trace. Eviter les lisières et les surfaces non-enneigées également, qui sont souvent utilisées par les animaux. Enfin, il est demandé de tenir les chiens en laisse. Isaline Mercerat insiste : la démarche ne se veut pas touristique. Elle a pour unique but d'assurer la tranquillité des animaux. Les gardes-faune assureront la surveillance sur le terrain. L'installation des quelques 120 piquets à embouts verts a été possible grâce à la collaboration des candidats chasseurs du Jura bernois, du Ski-Club Villeret et d'autres volontaires. /oza