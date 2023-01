Perspectives positives, mais prudentes pour l’industrie régionale

Le directeur de la CEP relève que l’explosion du prix du kilowatt/heure affecte diversement les acteurs économiques. La plupart des entreprises avaient déjà négocié leurs tarifs pour 2023 au moins et ont donc été préservées des variations de l’année dernière. Pour d’autres, la hausse du prix a eu un certain impact, malgré les mesures d’économies mises en place. Certaines entreprises ont déjà dû répercuter cette hausse sur le prix des produits. Mais Patrick Linder tempère et explique que le paramètre coût est désormais intégré dans la plupart des plans et ainsi peut être géré.

Ce baromètre de la CEP se concentre en grande partie sur le risque de pénurie d’électricité, mais Patrick Linder relève que d’autres problèmes subsistent, comme le manque de personnel qualifié et les relations avec l’Union européenne qui stagnent. /lyg