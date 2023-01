Nouveaux visages au sein de la commission pour l’accueil de Moutier

Du changement au sein de la commission parlementaire spéciale mixte dédiée à l’accueil de Moutier dans le Jura. La délégation prévôtoise a été renouvelée lundi soir lors du Conseil de ville, suite aux dernières élections municipales. Seuls les socialistes autonomes Marina Zuber et Cédric Erard, déjà membres titulaires, restent en place. Ils sont rejoints par Jeanne Lusa (PSA), Christophe Nicoulin (Le Centre), Grégory Mosimann (RPJ), Pascale Gerber (Moutier à venir) et Benoît Marchand (Moutier à venir). Pierre Coullery (PSA) et Bastien Eschmann (Le Centre) restent remplaçants. Ils sont rejoints par Enzo Dell’Anna (RPJ) et Jean-Guy Berberat (Moutier à venir).

Du côté des départs, Roland Piquerez (Le Centre), Clément Piquerez (Le Rauraque), Julien Berthold (PCSI) et Léonard Paget (Les Verts) ne font plus partie de la commission, tout comme les remplaçants Chantal Mérillat (RPJ) et Toni Carabotti (Le Rauraque).

La délégation du Parlement jurassien reste pour sa part inchangée. La commission spéciale mixte est toujours présidée par l’UDC delémontain Philippe Rottet. La vice-présidence reviendra à un élu de Moutier. Elle sera attribuée lors de la prochaine séance prévue le 1er mars. /comm-rch