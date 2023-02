Elections fédérales : le PS bernois avance ses pions

Le Parti socialiste bernois part en campagne en vue des élections fédérales. Ils seront 48 candidates et candidats à lutter pour occuper une partie des 24 sièges réservés au canton de Berne au Conseil national, information communiquée jeudi par le PS. Cinq francophones de la région Bienne-Jura bernois figurent sur les deux listes socialistes. Parmi eux, le Biennois Karim Saïd se réjouit de la représentation romande. « Elle est même encore plus importante sachant que deux députés de Berne et de l’Oberland sont des francophones », relève-t-il.