Ils ont promis de veiller aux intérêts des Bernois francophones. Et maintenant ?

Veiller au respect des promesses

Lundi, le Forum du bilinguisme a recontacté les huit élus concernés. Il s’agissait, comme l’indique Virginie Borel, de les féliciter d’une part mais aussi de leur rappeler leurs devoirs liés à la campagne « Bi-lingue ». Une forme de lobbyisme que la directrice de l’institution assume : « Nous avons un calendrier et une vue d’ensemble des thématiques qui sont sensibles et qui peuvent vraiment nécessiter l’appui de personnalités en faveur des minorités linguistiques. En fonction de ce calendrier, nous n’allons pas manquer de rappeler ces personnalités qui ont été élues et qui s’étaient engagées dans notre campagne ». Virginie Borel rappelle toutefois que ces élus n’ont « aucune obligation ». L’objectif est surtout de les informer le mieux possible.