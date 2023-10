La démographie des élus bernois à la loupe

Si 2019 est qualifié de vague verte et violette, en référence à l’augmentation du nombre d’élus écologistes et de femmes, 2023 revêt une tout autre tendance. La parité est en baisse. Sur l’ensemble des représentants bernois au Conseil national, 14 sont des hommes et 10 des femmes. Ce qui fait un pourcentage de 41.7% de femmes pour représenter les citoyennes du canton à Berne. À titre de comparaison, elles représentaient 54.2% des élus à la chambre du peuple en 2019. Invité du Journal de 12h15, le conseiller national Manfred Bühler y voit un chiffre « regrettable ». Mais il n’y a « pas de quoi s‘alarmer » selon l’élu UDC.

Autre point de divergence entre les élections de 2019 et celles qui viennent de s’achever : la répartition des sièges entre les partis politiques. Le PLR et les Verts perdent un siège au profit du PS et de l’UDC.