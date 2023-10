Manfred Bühler : « Les francophones du canton méritaient un beau succès »

Manfred Bühler a donc réussi son pari de maintenir son siège au Conseil national. Cependant, la région a été marquée par une mobilisation un peu meilleure que celle d’il y a quatre ans, mais sans atteindre des sommets. Le commentaire d’Olivier Zahno :







38,4% de participation dans le Jura bernois, c’est 1,6 point de mieux qu’en 2019. 40% dans l’arrondissement de Bienne, une amélioration d’1,2 point seulement. C’est mieux, mais pas de quoi fanfaronner non plus. La participation s’est améliorée partout dans le canton, globalement elle flirte avec les 50% même. On est donc loin, très loin, du réveil citoyen attendu dans le Jura bernois et à Bienne. Un réveil qui a été plus que timide. Et on peut s’interroger, légitimement : est-ce qu’on ne pouvait pas s’attendre à mieux avec tous les efforts qui ont été fournis pour tenter d’intéresser les citoyens à ces élections, de les pousser aux urnes : on peut citer l’association Jura bernois.Bienne et son baromètre électoral, un comité interpartis qui s’est formé, les actions du Forum du bilinguisme… le tout dans une Berne francophone qui se réinvente autour notamment de la marque Grand Chasseral. Oui, on pouvait s’attendre à mieux, mais tout n’est pas à jeter, loin de là. Ces élections marquaient sans doute une étape. C’est ce que soulignait au début du mois lors de notre table ronde sur les élections fédérales la directrice du Forum du bilinguisme Virginie Borel.

Il y aura le départ de Moutier dans 2 ans - Moutier où la participation a chuté, on pouvait s’y attendre et ça a pesé fortement dans la balance - la réorganisation administrative de la Berne francophone qui se concrétisera, la marque Grand Chasseral qui cherchera à s’installer toujours plus confortablement physiquement, dans les esprits aussi. Ce n’est donc peut-être que le début.

En attendant, la représentation des francophones est assurée sous la Coupole. Manfred Bühler brillamment réélu, solidement ancré désormais, légitimé par son expérience, aussi par son rôle de président cantonal de l’UDC. Il obtient le 5e meilleur score du canton, c’est à noter. Un statut qui devra le pousser plus que jamais à s’ériger en défenseur de la région. La suite s’écrira ces prochaines années, jusqu’aux fédérales de 2027 où l’on saura vraiment, peut-être, si ce que l’on a vécu ce dimanche représentait l’acte fondateur tant attendu.