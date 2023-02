Une école supérieure en tourisme durable dans la région ?

Une filière ES en tourisme durable pourrait être créée dans la région. Un des objectifs du contrat de prestations 2022-2024 élaboré par les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel sur la HE-Arc prévoit la réalisation d’une étude de faisabilité. Cette étude a été confiée à la Haute-Ecole de gestion, qui présentera prochainement un projet au COSTRA, le comité stratégique regroupant les conseillers d’Etat en charge de la formation dans les trois cantons.

Selon nos informations, l’évaluation du potentiel d’une filière en tourisme durable sous la forme d’une école supérieure est jugée positive. A ce stade, une variante à deux sites pour son implantation est envisagée : Bellelay, à l’ancienne clinique, et Saignelégier, à travers une collaboration avec le Centre de Loisirs des Franches-Montagnes. Le projet devrait se faire en collaboration avec la HES-SO du Valais, dont fait partie la Haute Ecole de tourisme à Sierre. Il serait complémentaire et non concurrentiel. Mais rien n’est acquis : la création de cette filière en tourisme durable reste aujourd’hui hypothétique. Les trois cantons doivent être d’accord sur le budget – l’opération étant coûteuse – le lieu et la forme. Le COSTRA pourrait prendre une décision en juin. /rch