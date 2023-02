Son boulot : responsable des drapeaux de la Confédération

Daniel May se déplace dans tout le pays au gré des commandes. Il était, par exemple, à Davos récemment durant le Forum économique mondial. D’ailleurs, dans les Grisons, il ne s’est pas uniquement occupé de drapeaux ; Daniel May s’est aussi chargé de dérouler les tapis rouges et d’installer les décors de fonds lors de conférences de presse notamment. Car oui, s’occuper des drapeaux est bel et bien un métier à plein-temps, confie-t-il :