Avenir Berne romande : une commission bernoise dit oui au nouveau centre administratif à Tavannes

La Commission bernoise des infrastructures et de l’aménagement du territoire (CIAT) se positionne sur « Avenir Berne romande ». Dans un communiqué diffusé mardi, elle s’est dite favorable à ce qu’une ancienne usine de Tavannes accueille un nouveau centre administratif en vue du transfert de Moutier dans le Jura.





Optimiser davantage les coûts

Le projet présente toutefois un bémol, selon la CIAT. Elle estime que l’aménagement provisoire des locaux de justice et police sur plusieurs sites à Reconvilier et à Loveresse doit être revu. « Le calendrier de mise en œuvre des projets est très serré et, à ce stade précoce de la planification, l’évolution des coûts de construction reste incertaine », écrit-elle. Par ailleurs, elle rappelle la présence dans la région de bâtiments appartenant au canton, qui ont d’importantes surfaces inutilisées. La CIAT propose donc d’examiner une installation dans ces locaux cantonaux avant d’envisager la construction d’un nouveau centre. Elle demande au Grand Conseil de refuser le crédit relatif à ce volet du projet. /ddc