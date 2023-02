Son boulot : doula

Les doulas accompagnent les familles aussi après un accouchement. Agnès Leonetti a accepté de recevoir RJB lors d’un rendez-vous chez une cliente. Direction Kappelen, à la rencontre de la petite Olivia. Elle a bientôt cinq mois et sa maman se sent prête à retourner au travail. Et c’est entre autres dans ces périodes de grands changements que la doula intervient.