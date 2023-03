Un dernier titre vieux de 40 ans pour le HC Bienne

Olivier Anken a également décrypté le présent du HC Bienne. Les « rouge et jaune » peuvent encore remporter la saison régulière de National League. Ils accusent deux points de retard sur Genève alors qu’il reste deux matches à jouer (le HCB reçoit Lausanne jeudi et se rend à Lugano samedi). « Bienne est un prétendant au titre », clame Olivier Anken. Il parle de la constance des hockeyeurs seelandais cette saison mais se méfie de clubs « qui dorment un peu et qui seront là durant les play-off ». /ddc-msc