Série de vols sur voitures à Evilard

La nuit du 28 février au 1er mars a été agitée à Evilard. Selon nos informations, confirmées par la police cantonale bernoise, six annonces de vols sur voitures ont été faites à des adresses différentes. Il s’agit de cinq cas de vols par effractions dans des véhicules et d’un cas de vol de voiture, après qu’une personne se soit introduite clandestinement dans un logement. Principalement, ce sont différents objets et de l’argent qui ont été volés. Hormis cette série à Evilard, la police bernoise indique ne pas avoir constatée une tendance de hausse de cas. Son porte-parole Joël Regli rappelle qu’il est important de bien vérifier que son véhicule est fermé avant de le quitter, de ne pas laisser d’objet de valeur à l’intérieur et de signaler tout comportement suspect. /ami