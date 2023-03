Le Grand Conseil aborde Avenir Berne romande

Le Centre, par exemple, estime que des économies peuvent encore être réalisées dans le projet. Elles sont à chercher dans les aménagements provisoires prévus, en attendant que les nouveaux bâtiments et locaux soient construits. Ces affaires de crédits seront discutées dans un second temps, probablement au cours de la deuxième semaine de la session. Tom Gerber se dit confiant et espère rallier un maximum de députés à la cause. « Mais nous ne devons pas être bornés. L’idée est de discuter, de trouver peut-être un compromis pour réduire les charges. Nous voulons surtout éviter un renvoi », ajoute le député du PEV. C'est que le temps presse, ont rappelé nombre d'élus ce lundi. La ville de Moutier sera transférée le 1er janvier 2026 au sein de la République et canton du Jura. Il s'agira d'être prêt. /oza