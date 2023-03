Son boulot : danseuse burlesque

Mettez un peu de strass et paillettes, ajoutez-y des plumes et saupoudrez le tout d’une bonne dose de jazz des années 40 et tous les ingrédients sont réunis pour un show burlesque. Voici la spécialité de notre professionnelle de la semaine. Comme tous les mercredis, La Matinale fait la connaissance d’une personne au métier hors du commun.

Rencontre ce mercredi avec Sabrina Da Silva, alias Ariel Heliconia, danseuse burlesque professionnelle. Expatriée à Paris depuis près de 10 ans, elle est de passage dans sa ville natale, St-Imier. Elle a accepté de nous parler de sa passion, à ne pas confondre avec le cabaret. « Dans le cabaret, on apparait déjà dévêtue tandis que l’art burlesque est une discipline dans laquelle on se déshabille au fur et à mesure de la chorégraphie », souligne la Parisienne d’adoption.