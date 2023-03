Brigandage à Gampelen

Le relais routier de Gampelen a été victime d’un brigandage mercredi après-midi. Vers 16h45, deux auteurs inconnus sont entrés dans le « Platanenhof » et ont menacé une employée avec un objet dangereux. Ils ont exigé la remise de l’argent et ont ensuite pris la fuite sur un scooter électrique en direction d’Ins. Malgré les recherches immédiatement lancées par les forces de l’ordre, les deux hommes n’ont pas encore pu être arrêtés. La police cantonale bernoise recherche des témoins, sous la direction du Ministère public du Jura bernois-Seeland. Les deux auteurs portaient un pantalon noir et une veste et devraient être âgés de 18 à 25 ans. L’un des deux hommes portait un casque lors du braquage, alors que l’autre couvrait son visage avec un t-shirt rouge. Toute personne ayant observé les faits dans les environs du relais routier ou étant en mesure de transmettre des informations sur les auteurs est priée de s’annoncer au 032 324 85 31. /comm-lyg