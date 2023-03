A La Neuveville, des murs de vignes sont restaurés

C’est une caractéristique du vignoble du lac de Bienne : trois chantiers de rénovation de murs de pierres sèches sont menés dans les vignes de La Neuveville et à Twann. Les travaux ont démarré en mars. Ils sont issus d’une collaboration entre le Parc Chasseral, les communes, la fédération des vignerons et Patrimoine bernois. Au total, plus de 140 mètres de murs seront rénovés.

Dans un communiqué, le parc rappelle que ces structures contribuent à la protection contre l'érosion et représentent de précieux habitats pour de nombreuses espèces végétales et animales, telles que les lézards, les abeilles sauvages ou encore les papillons.

Raison pour laquelle il est nécessaire de les remettre en état au fil du temps. « Une partie des murs a été entretenue, mais c’est une question d’argent ». D’autant que certaines parties s’écroulent au fil du temps. Or, ces structures ont une fonction « de terrassement du terrain » explique Isaline Mercerat, responsable de projet « Nature et Paysage » au parc Chasseral.