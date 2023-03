Le programme d'activités du Parc Chasseral dévoilé

Le programme d'activités du Parc Chasseral 2023-24 regorge d'activités. Présenté mercredi et tiré à 12'000 exemplaires, il propose notamment des visites guidées, de la gastronomie et « une expérience immersive » dans les mystères de la géologie.

Disponible en divers lieux culturels et historiques et sur internet, la brochure invite les amoureux de la nature et du Jura bernois en particulier à découvrir les patrimoines de ce territoire via une sortie guidée, une visite ou divers événements.

Parmi les nouveautés proposées, un programme destiné aux entreprises de la région incite artisans et prestataires à obtenir le statut d’entreprise partenaire, en s’engageant à respecter les « valeurs de durabilité » partagées par les parcs suisses. D’autres actions, comme les chantiers nature, sont proposées aux particuliers, écoles et entreprises.





Chasse au trésor

Une douzaine de sorties guidées figurent au programme estival et permettent de découvrir la région sous un angle culturel, scientifique, gastronomique ou sonore. Mise sur pied pour la première fois l’an dernier, une marche spéciale nommée « Soundwalk météorite » emmènera les curieux à la découverte des fragments de la plus grande météorite jamais trouvée en Suisse, le samedi 24 juin.

Une offre de « chasse aux trésors gastronomiques » figure aussi au menu. Neuf métairies servant les « Assiettes Chasseral » sont notamment mises en valeur.

Côté culture, quatre dates mêlant musique et découverte du patrimoine sont prévues à la fin du mois d’août dans le cadre des Bal(l)ades, organisées en partenariat avec les Jardins musicaux, indiquent mercredi les promoteurs. /ats-jad