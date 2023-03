Le transfert de Moutier confirmé en 2026

Moutier deviendra bien jurassienne le 1er janvier 2026. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) confirme le calendrier dans un communiqué ce vendredi. Les Délégations aux affaires jurassiennes des gouvernements bernois et jurassien ont trouvé un accord mercredi soir lors d’une conférence tripartite. Cette dernière était présidée par la conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider. Le projet de concordat sera donc finalisé ces prochaines semaines et mis en consultation par les cantons à la mi-mai, précise le DFJP.

Pour rappel, les deux exécutifs avaient des divergences sur la problématique des montants liés à la péréquation financière, et notamment sur le montant que Berne devra verser au canton du Jura avec le départ de Moutier. Ce dernier n’a pas été communiqué ce vendredi. /comm-gtr