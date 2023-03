Bond des violences dans le canton de Berne

Le nombre de violences graves alerte la Police cantonale bernoise. Les statistiques de la criminalité pour l’année 2022 présentées ce jeudi font état d’une augmentation de 19% de la part des violences graves, soit 210 infractions recensées. « Il s’agit de la valeur la plus élevée enregistrée depuis l’introduction de la statistique en 2008 », détaillent les forces de l’ordre. Ces dernières continueront par ailleurs à mettre l’accent sur la réduction de la violence juvénile : un peu plus d’une personne sur quatre accusée de lésions corporelles graves en 2022 avait moins de 18 ans. Les « patrouilles jeunesse » et la prévention dans les écoles font partie des pistes privilégiées.