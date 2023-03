Gestion des eaux : Les Verts demandent une coordination supra-cantonale

De nombreuses convoitises

« C'est au canton de Berne qu'incombe la tâche centrale de contrôler le niveau des lacs du pied du Jura, avec l'écluse de Port et le barrage du canal de Hagneck. Cela a généralement bien fonctionné par le passé, mais en raison du caractère varié des crues, cette tâche est liée à un processus d'apprentissage et d'expérience constant », a expliqué de son côté le député bernois, Christoph Grupp. « Il faut une stratégie en amont et en aval des cours d'eau. Tous ces phénomènes ne peuvent pas être résolus par un seul canton, car les cours d'eau, de leur amont jusqu'à l'écoulement de l'Aar dans l'Argovie, traversent au moins cinq territoires cantonaux », a-t-il ajouté.

L'eau des Trois-Lacs fait l'objet de convoitises et nécessite une vision d'ensemble et des actions concertées, a estimé Céline Barrelet. Les projets concernent par exemple l'irrigation dans la Broye, une station de pompage à Estavayer-le-lac ou une station de chaud/froid du groupe E. /ATS-rgi