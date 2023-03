Découverte de milliers de plantes de marijuana à Berne

La Police cantonale bernoise en voit des vertes et des bien mures. Une culture de plus de 9'000 plants de chanvre a été démantelée en novembre 2022 dans un bâtiment industriel à Berne, indique la Police dans un communiqué ce vendredi. Dans le cadre d’une perquisition, du matériel professionnel de culture ainsi que 48kg de marijuana prête à être consommée ont aussi été trouvés dans cette installation. Le matériel et les stupéfiants saisis, détruits par les forces de l’ordre, auraient pu rapporter plus de trois millions de francs selon les estimations.

À la suite de cette perquisition, une vaste enquête a été menée. Les trois exploitants présumés ont pu être ainsi identifiés puis interpellés le lundi 27 mars à Berne. De nouvelles perquisitions ont révélé deux autres cultures à Berne et une, moins importante, à Lyss, totalisant presque 1000 plantes supplémentaires.

Les trois hommes interpellés, âgés de 21, 24 et 25 ans, sont actuellement en détention provisoire. Ils sont accusés notamment de commerce de stupéfiants. Au terme de l’enquête en cours, ils devront répondre devant la justice d'infractions à la loi sur les stupéfiants. /comm-jad