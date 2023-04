Randonnées et terroir avec les JuBénales

Les JuBénales reviennent pour une deuxième édition. Entre randonnées, dégustations, découverte des plantes sauvages, balade équestre, construction d’une cabane et bien d’autres, les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations les samedi et dimanche 10 et 11 juin. Portée par la Fondation Rurale Interjurassienne, le Parc naturel régional Chasseral, la Chambre d’agriculture du Jura bernois et Jura bernois Tourisme, cette édition se joint à la Saint-Bison du Bison Ranch des Prés-d’Orvin, dévoile le communiqué des organisateurs.

Plusieurs activités liées à la Saint-Bison sont gratuites et toutes ont leur lieu de départ et d’arrivée au Bison Ranch. Les terrasses de celui-ci accueilleront également des animations musicales et une tombola en fin d’après-midi.

Le programme complet ainsi que les inscriptions sont disponibles sur ce site.