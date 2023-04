Son boulot : opératrice à la centrale d’engagement cantonale

Elle est l'une des premières voix que vous entendez lorsque vous avez une urgence. Belma Bektas est opératrice à la centrale d'engagement cantonale à Bienne. Elle assume aussi les rôles de cheffe d'engagement et de remplaçante responsable d'équipe. La jeune femme nous parle de son métier ce mercredi dans le cadre de notre chronique hebdomadaire consacrée aux découvertes de professions particulières.

Belma Bektas est policière de formation, mais elle a troqué sa voiture de patrouille en 2017 pour un téléphone et une radio. Son rôle consiste réceptionner les appels qui arrivent aux différents numéros d'urgence et d’engager les moyens nécessaires en cas de besoin. Car elle ne se contente pas de répondre uniquement aux personnes qui composent le 117. En effet, tous les coups de fils passés au 112 et au 118 arrivent directement à la centrale biennoise. Et ce n’est pas tout : ces appels peuvent même potentiellement provenir de toute la Suisse et du Liechtenstein. C’est une particularité de la centrale de Bienne qui réceptionne les appels qui ne sont pas géolocalisés par les antennes.