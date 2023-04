Son boulot : grutier

C'est un métier pour lequel il ne faut pas avoir le vertige que nous découvrons ce mercredi. Direction St-Imier, sur un chantier, pour rencontrer Giancarlo Piovesan qui est grutier. Il nous a accueilli pour parler de sa profession particulière dans le cadre de notre chronique hebdomadaire. Et ce, en plein travail de pose de coffrages de murs.

Des grutiers, il n'y en a pas sur tous les chantiers. Ces spécialistes doivent faire preuve d'adresse, de calme et systématiquement avoir en tête la sécurité de tous les ouvriers au moment de manipuler ces engins. Des manipulations qui se font... depuis le sol, et non depuis une cabine suspendue, comme on pourrait se l’imaginer. Giancarlo Piovesan nous explique qu’il n’est pas toujours nécessaire de grimper au sommet d’une grue, mais que cela est requis uniquement lors de journées particulièrement chargées.