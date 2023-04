Nidau : adolescente abordée et attouchée par un inconnu

Une adolescente a été abordée et attouchée par un inconnu jeudi 6 avril à Nidau. La jeune fille se trouvait à l’arrêt de bus Chemin Milan vers 13h40 lorsqu’elle a été accostée et harcelée sexuellement par un inconnu. Selon les déclarations de l’adolescente, il l’aurait abordée et touchée de manière indécente sur le haut du corps. Elle a pu se défendre en lui assénant un coup de pied au tibia et s’enfuir, mais l’homme n’a pas pu être retrouvé. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête sous la direction du Ministère public régional Jura bernois-Seeland et lance un appel à témoin pour retrouver l’individu. Il s’agit d’un homme d’environ 40 ans, de peau claire, plutôt corpulent et mesurant environ 1 mètre 80. Au moment des faits, il portait des vêtements foncés et il s’est adressé à la jeune fille en dialecte bernois. Toutes les personnes pouvant fournir des informations sur les événements ou sur l’inconnu sont priées de s’annoncer au 032 324 85 31. /comm-lyg